مشرعو سلوفاكيا يصوتون ضد منح مزايا إضافية لمتلقي التطعيم ضد كوفيد-19

1صوت المشرعون في برلمان سلوفاكيا مساء السبت مبدئيا لصالح مشروع قانون يساوي في الحقوق بين الأشخاص الذين تلقوا التطعيم ضد كوفيد-19 وأولئك الذين قرروا عدم الحصول على التطعيم.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن المشرعين صوتوا أيضًا لصالح توفير فحص مجاني لفيروس كورونا لجميع السكان .

وحصل مشروع القانون على أغلبية الأصوات بعد التعديلات التي أدخلت إليه. ومن المتوقع إجراء التصويت النهائي على مشروع القانون في وقت لاحق اليوم الأحد.

وكانت السلطات في سلوفاكيا قد اقترحت في البداية منح مزايا إضافية للسكان الذين تلقوا التطعيم لدفع الناس على تلقي التطعيم ضد كوفيد-19 بشكل جماعي في البلاد. وعلى الرغم من ذلك، اندلعت احتجاجات حاشدة يوم الجمعة أمام مبنى البرلمان ضد هذا القرار.

وسجلت سلوفاكيا حتى الآن أكثر من 392 ألفا و 300 إصابة بكوفيد-19 و أكثر من 12 الفا و 530 حالة وفاة بسبب المرض.

وتم إطلاق حملة التطعيم في سلوفاكيا في 26 ديسمبر 2020.ولكن 40 % فقط من سكان البلاد البالغ عددهم 5ر5 مليون نسمة تلقي التطعيم ضد كوفيد-19.