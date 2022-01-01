قال الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية ومدير برنامج كارنيجي للشرق الأوسط، إن القوى العربية الأساسية هي مصر والسعودية والإمارات، وهي الأطراف الفاعلة في السياسة الإقليمية، موضحا أن المصلحة العربية تقتضي المحافظة على التعاون والشراكة مع أمريكا والصين وروسيا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أن الولايات المتحدة تملك من الأوراق ما تستطيع به الضغط على الطرف الإثيوبي فيما يخص أزمة سد النهضة.

وتابع: "المشكلة في التعنت الإثيوبي في عدم الاعتراف بحقوق دولتي المصب مصر والسودان".

وأكمل: "الموقف المصري والسوداني قوي جدا ويقابله تعنت إثيوبي، وأمريكا لها علاقة قوية اقتصادية بإثيوبيا وتستطيع به التأثير عليها لدفعها لاتجاه تشاركي وتوافقي".

وأكد أن التعنت الإثيوبي لا علاقة له بالقانون الدولي، مشددا على أن الموقف المصري والسوداني موقف قوي قانونا.