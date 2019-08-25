«التخطيط»: قرار بتعيين مشيرة كرارة معاونة للوزير للسياسات الاقتصادية

أصدرت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قرارًا وزاريًا بتعيين مشيرة كرارة في وظيفة معاون لوزير التخطيط للسياسات الاقتصادية، وذلك لمدة عام.

وبحسب بيان اليوم الأحد، أكدت السعيد على أن الاستعانة بالخبرات الإدارية المتميزة يعد جزءًا أساسيًا من عملية التطوير الإداري التي تتطلبها المنظومة الإدارية، مشيرة إلى أن تعيين معاونين للوزراء يأتي في إطار العمل على تمكين الشباب وتقديرًا لمجهوداتهم، لأن الدولة المصرية تنظر للشباب باعتبارهم حاضر عملية التنمية ومستقبلها.

وأضافت السعيد، أن صقل الشخصية الشبابية وإكسابها المهارات والخبرات العلمية والعملية اللازمة، مع العمل على تأهيلها وتدريبها يتماشى مع الاتجاهات الرئيسة التي تعتمد حاليًا على العمل مع الشباب، موضحة أهمية الحرص على توسيع فرص الشباب من خلال بناء قدراتهم وإتاحة مناخ إيجابي يمكنهم من الاستفادة من تلك القدرات لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية ما يعمل على تعظيم إسهاماتهم في التنمية الشاملة والمستدامة التى تصبو إليها البلاد.

وتتمثل مهام معاون وزير التخطيط للسياسات الاقتصادية في متابعة الملفات الخاصة بخطة التنمية المستدامة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، وكذلك متابعة ملف لجنة إدارة ملف الدين العام، والمهام الأخرى الخاصة بالسياسات الاقتصادية ومتابعتها مع الإدارات المختلفة داخل الوزارة.

جدير بالذكر أن مشيرة كرارة، حاصلة على بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا الإدارة من الجامعة الألمانية بالقاهرة، وماجستير العلوم في الاقتصاد من الجامعة ذاتها، وتعد حاليًا الدكتوراة فى الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعملت كرئيس للفريق الفني وكمحلل اقتصادي بمكتب نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط منذ 2015، كما عملت كمدرس مساعد اقتصادي بقسم الاقتصاد بالجامعة الألمانية بالقاهرة فى الفترة من 2011-2015.