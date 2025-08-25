الإمارات للطاقة النووية تنضم إلى برنامج التحدي لتعزيز التنوع بين الجنسين

انضمت شركة الإمارات للطاقة النووية إلى برنامج "التحدي"، الذي أطلقته شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ويهدف إلى تعزيز التنوع بين الجنسين في القطاع الصناعي للدولة.

وأطلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم البرنامج برعاية وزارة الموارد البشرية والتوطين في نوفمبر من عام 2023، ويضم الشركات الصناعية الرائدة في الدولة التي يهيمن عليها الرجال من أجل تعزيز التنوع بين الجنسين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الاثنين.

وتتعاون الشركات من خلال البرنامج على تنفيذ مبادرات مشتركة لتعزيز الشمولية في التوظيف وتمكين الكفاءات النسائية وترسيخ ثقافة عمل داعمة للتنوع.

وتشمل أحدث هذه المبادرات تطوير مجموعة أدوات للتنوع بين الجنسين والتي تهدف إلى تحديد السياسات والسلوكيات الشاملة ودعم تطبيقها عبر مختلف مراحل العمل في الصناعات الثقيلة.

وتشكل النساء نحو 20% من موظفي شركة الإمارات للطاقة النووية، وهي من أعلى النسب في قطاع الطاقة النووية على مستوى العالم، حيث يشغلن مناصب قيادية في مجالات الهندسة والعمليات والسلامة النووية والإدارة، كما أسست الشركة فرع براكة لمنظمة "المرأة في الطاقة النووية" عام 2014، وتتولى حالياً رئاسة فرع الشرق الأوسط التابع لهذه المنظمة الدولية.

ويضم فريق شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حاليا 714 امرأة في دولة الإمارات، وتشغل أكثر من 330 امرأة منهن في الوظائف التشغيلية.