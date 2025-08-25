وزير الإسكان يفتتح المركز الثقافي بمدينة القاهرة الجديدة

افتتح المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المركز الثقافي بمدينة القاهرة الجديدة في المنطقة الخضراء بمركز خدمات التجمع الأول.

وأكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة جهود الوزارة في تنفيذ المشروعات الخدمية التي تلبي احتياجات سكان المدن الجديدة، متمنيًا أن يمثل المركز الثقافي إضافة نوعية للخدمات بالمدينة، ويعزز التواصل المجتمعي، والارتقاء بالوعي والثقافة، وأن يكون منصة جاذبة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية لسكان القاهرة الجديدة كافة.

واستمع المهندس شريف الشربيني، إلى عرض من الدكتور محمد الوحش رئيس مجلس أمناء المدينة، الذي أشار إلى أن المركز يأتي تنفيذا لمبادرة المجلس بالتعاون مع جهاز القاهرة الجديدة، ويهدف إلى تعزيز الأنشطة الثقافية والفنية والخدمية لسكان المدينة.

وأضاف الدكتور محمد الوحش، أن المركز الثقافي سيكون مظلة للأنشطة والمسابقات الفنية والثقافية كافة لقاطني القاهرة الجديدة، إذ نظم مجلس الأمناء في السابق مسابقات في الرسم وعزف الآلات الموسيقية لطلاب المدارس بجميع المراحل، وأنشطة للقراءة والحوار الثقافي والمجتمعي مع السكان، بما يعزز التطور الحضاري للمدينة.

وتابع أن المجلس أقام على مدار 6 سنوات مسابقات لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، وستستمر الأنشطة تحت مظلة المركز الجديد.

وبين الدكتور محمد الوحش، أن المركز سيبدأ قريبًا استخدام قاعاته لعرض أفلام وثائقية تجسد حضارة مصر ودورها الإقليمي، وجرى توجيه دعوة إلى رئيس مجلس إدارة مكتبة مصر؛ للتعاون مع المركز وتزويده بالكتب والقصص، خاصة خلال الإجازة الصيفية، لتشجيع الطلاب على العودة للقراءة والمطالعة.

ويقع المركز، على مساحة إجمالية تبلغ 3631 مترًا مربعًا، ويحتوي على مدخل استقبال، ومكتب رئيسي وسكرتارية، و3 مكاتب إدارية، وقاعة اجتماعات كبرى وقاعة صغرى، ومسطحات خضراء، ومواقف سيارات، وغرف أمن، مع التركيز على جودة التشطيب والتنسيق الحضاري وأعمال التشجير والتجميل لتوفير بيئة آمنة وجذابة.