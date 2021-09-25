الداخلية تنظم دورات تدريبية لعناصر الشرطة السودانية

استضافت وزارة الداخلية عددا من الدورات التدريبية لـ103 متدربين من عناصر الشرطة السودانية، وذلك بالمعهد القومى لتدريب القوات الخاصة التابع لقطاع التدريب فى الفترة من 21 أغسطس 2021 إلى 16سبتمبر 2021 بمشاركة "الإدارة العامة للتدريب بقطاع التدريب والمعهد القومى للحراسات والتأمين بقطاع الحراسات والتأمين".

وتضمنت الدورات 3 مجالات هامة فى مجالات العمل الأمنى حيث روعى خلالها الاحتياج التدريبى للجانب السودانى وهى: (فرقة "التخطيط وإدارة مسرح العمليات للقتال فى المناطق المفتوحة"، فرقة "أعمال البحث الجنائى"، فرقة "حماية الشخصيات الهامة").

اشتمل البرنامج التدريبى للدورات مختلف الموضوعات النظرية والتدريبات الميدانية والسيناريوهات العملية المرتبطة بالمجالات التدريبية الثلاثة، كما اشتمل عدد من الأنشطة الترفيهية والزيارات الخارجية للمعالم السياحية.

واختتمت فعاليات الفرق بحفل ختام حضره مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع التدريب ورئيس المجلس الأعلى للتدريب، ومديرى الإدارات العامة المشاركة فى العملية التدريبية وممثلى قطاعات "الأمن الوطنى والتفتيش والأمن العام" بمقر المعهد القومى لتدريب القوات الخاصة، حيث بدأت فعاليات الحفل بالترحيب بالحضور ثم عرض مادة فيلمية عن المعهد القومى لتدريب القوات الخاصة، أعقبه عرض فيلم تسجيلى يوثق كل أنشطة الدورات الثلاث التدريبية والترفيهية.

وفى كلمة ألقاها أحد المتدربين بالنيابة عن الجانب السودانى أعرب خلالها عن خالص شكره وتقديره لمصر قيادة وشعباً على إتاحة مثل هذه الفرصة التدريبية له وزملائه، مشيراً إلى أنها جاءت لتسد احتياج تدريبى حقيقى لدى عناصر الشرطة من الجانب السودانى فى مختلف المجالات، كما توجه بخالص الشكر والعرفان والإمتنان إلى وزارة الداخلية المصرية ممثلة فى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية – على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال والاحترافية فى التدريب، إلى جانب البرنامج السياحى والترفيهى الذى أتاح للمتدربين الفرصة لزيارة معالم مصر السياحية ومشاهدة حضارة مصر العظيمة، مؤكداً أن ما تم اكتسابه من مهارات ومعارف أمنية يمثل إضافة ثرية إلى خبرات المتدربين وهو ما سينعكس إيجابياً بكل تأكيد على آداء المتدربين فى مجالات عملهم الأمنية.

كما أعقب ذلك تكريم مساعد وزيرالداخلية رئيس قطاع التدريب، لأوائل الفرق التدريبية، ثم جاءت كلمته التى أشاد خلالها بهذه التجربة المتميزة على صعيد التعاون التدريبى الأمنى مع الدول الشقيقة والتى تعكس وتؤكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، وتوجيه التهنئة للمتدربين من الجانب السودانى على إتمام الفرق التدريبية بنجاح.

يأتى هذا فى إطار الدعم المتواصل الذى تقدمه مصر لأشقائها الأفارقة فى المجال الأمنى إنطلاقاً من إيمانها بأهمية إرساء دعائم الأمن والاستقرار فى كافة دول القارة.

وفى إطار حرص وزارة الداخلية على تدعيم أواصر الصلة والتعاون مع الدول الصديقة من خلال تقديم كافة أوجه الدعم الفنى والتدريبى فى شتى المجالات الشرطية لكافة الأشقاء من الكوادر الأمنية الإفريقية بغية تحقيق الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية التى طالما يشار لها بالكفاءة والتميز.