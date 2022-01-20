فاروق جعفر: «مستعد لتقسيط غرامة كهربا لو مسكت نادي الزمالك»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال فاروق جعفر، المرشح لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه موافق على فكرة تقسيط غرامة اللاعب محمود عبد المنعم «كهربا»، في حالة فوزه في الانتخابات القادمة.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد أعلنت في وقت سابق، تغريم كهربا 2 مليون دولار لصالح نادي الزمالك، بسبب رحيله عن الفريق الأبيض قبل نهاية عقده.

وقال جعفر في تصريحات تليفزيونية: «في حالة الفوز في انتخابات الزمالك وتولي رئاسة الزمالك، سأوافق على تقسيط غرامة كهربا».

وأضاف: «نادي الزمالك في حاجة للمال بالوقت الحالي، لذلك لا يمكن اشتراط دفع غرامة كهربا كاش وبشكل فوري، وسأحاول إيجاد حل يرضي جميع الأطراف».

وأكمل: «تقسيط غرامة كهربا أفضل حل من وجهة نظري، ومقدرش اشترط عليه أنه يدفع المبلغ كاش ممكن اللاعب يقولي إنه هيعتزل وتضيع الأموال على نادي الزمالك».

وبسؤاله عن خطته لحل أزمة غرامة محمود شيكابالا لنادي سبورتنج لشبونة، قائلا: «شيكابالا لاعب كبير ويتمتع بجماهيرية كبيرة، وسنعقد جلسة بعد الانتخابات لحل الأزمة».

وأتم: «كهربا كان يحصل على ألف جنيه في الشهر، وعلى الرغم من ذلك، لم يتم دفع غرامة اللاعب من الإدارة السابقة لنادي الزمالك».