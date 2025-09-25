محافظ السويس يشارك فى احتفالية القنصلية السعودية بالعيد الوطني للمملكة

شهد اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، مساء اليوم، الاحتفال الذي نظمته القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية بالسويس بمناسبة العيد الوطني الـ٩٥ للمملكة، برئاسة الوزير المفوَّض المستشار مرزوق النفيعي، القنصل العام للمملكة بالسويس، وبحضور الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، والدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، وأحمد وزيري، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من قياداتها، إلى جانب حشد كبير من أهالي السويس الذين شاركوا الأشقاء السعوديين احتفالهم.

بدأت الفعاليات بعزف السلامين الوطنيين لجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، أعقبها كلمات رسمية أكدت عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وفي كلمته، أعرب محافظ السويس عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة، مؤكداً اعتزازه بالعلاقات المصرية السعودية التي كانت ولا تزال نموذجًا للتعاون والأخوة الحقيقية، وركيزة أساسية لاستقرار المنطقة. كما وجَّه أسمى التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وللشعب السعودي الشقيق بمناسبة العيد الوطني الـ٩٥، متمنياً استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين لما فيه خير الشعبين الشقيقين.

من جانبه، رحب القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالسويس، باللواء طارق الشاذلي والحضور، موجهاً شكره لمحافظة السويس على مشاركتها الفعالة في الاحتفال، ومؤكداً أن العلاقات السعودية المصرية تمثل نموذجًا متميزًا للعمل العربي المشترك، وأن التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات يعكس قوة هذه الروابط.

واختُتم الحفل بتبادل التهاني بين الجانبين وسط أجواء ودية عكست ما يجمع من أواصر الأخوة بين الشعبين المصري والسعودي.