شهداء وجرحى بنيران وقصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الخميس.

وارتكبت قوات الاحتلال في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة مجزرة استشهد على إثرها 11 شخصا وأصيب آخرون، إضافة إلى فقدان عدد آخر، في قصف منزل يؤوي نازحين، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وفي مدينة خان يونس، استشهد 4 أشخاص وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا قرب المستشفى الميداني الأردني غرب المدينة، كما استشهد شخص إثر استهدافه من قبل طائرة بدون طيار "درون" للاحتلال في منطقة الساقية ببلدة بني سهيلا شرق المدينة.

وأصيب عدد من الأشخاص في قصف طيران الاحتلال منزلا في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة، فيما أصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بشارع يافا في حي التفاح بمدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه بتنفيذ غارات مكثفة على مدينة غزة تحديدا، لإجبار الأهالي على النزوح إلى وسط وجنوب القطاع.