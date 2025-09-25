إدخال 158 شاحنة مساعدات من معبر رفح لإغاثة أهالي قطاع غزة

دخلت 158 شاحنة من المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الخميس، من بوابة معبر رفح الفرعية باتجاه معبر كرم أبو سالم.

وذكر مصدر مختص في معبر رفح البري أنه تم إدخال الشاحنات لتسليمها للجانب الفلسطيني، وهي مقدمة من عدة مؤسسات مصرية وعربية ودولية، منها 27 شاحنة من الإمارات، و74 شاحنة من هيئة الأمم المتحدة (UN)، و16 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، و18 شاحنة من قطر، و16 شاحنة مرسلة للمخيم المصري، و7 شاحنات من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إضافة إلى إدخال 3 شاحنات سولار.

وأشار المصدر إلى أن عدد الشاحنات التي دخلت منذ 27 يوليو الماضي وحتى الأحد الماضي بلغ 6173 شاحنة، حملت نحو 43 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية، لافتاً إلى أن مجموع شاحنات الوقود التي تم إدخالها إلى قطاع غزة منذ التاريخ ذاته بلغ 20 شاحنة فقط، حملت أكثر من 850 طناً من السولار اللازم لتشغيل المستشفيات.