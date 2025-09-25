إصابة 7 أشخاص في انقلاب أتوبيس وسيارة بطريق شبرا–بنها الحر

أُصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس وسيارة ملاكي بطريق شبرا–بنها الحر بمحافظة القليوبية، وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بالواقعة، فانتقل على الفور رجال المرور بقيادة اللواء محمد البطوطي، مدير إدارة مرور القليوبية، لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية لهم، فيما لم تُسجَّل أي حالات وفاة حتى الآن.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.





