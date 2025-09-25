واصلت مبيعات سيارات "تسلا" الأمريكية الانخفاض في دول الاتحاد الأوروبي، إذ سجلت تراجعا بنسبة 36.6 بالمئة في أغسطس الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

جاء ذلك بحسب بيانات أصدرتها رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، الخميس، عن تسجيل السيارات الجديدة للدول الأوروبية للفترة من يناير إلى أغسطس 2025.

وأشارت البيانات إلى أن مبيعات سيارات "تسلا" المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك استمرت في الانخفاض في دول الاتحاد الأوروبي.

ولفتت إلى انخفاض المبيعات من 12 ألفا و966 سيارة في أغسطس من العام الماضي، إلى 8 آلاف و220 سيارة أغسطس الماضي، وهو ما يعادل نسبة 36.6 بالمئة

وانخفضت حصة العلامة التجارية من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي في أغسطس الماضي من 2 بالمئة إلى 1.2 بالمئة، بحسب البيانات.

أما على صعيد الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فانخفضت مبيعات تسلا في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 42.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب مراقبين فإن تعاون ماسك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملته الانتخابية للرئاسة عام 2024، وسلوكه المثير للجدل، ودعمه العلني للسياسيين اليمينيين المتطرفين في الدول الأوروبية، أدى إلى دفع الأوروبيين إلى الابتعاد عن الشركة.