وزير الأوقاف الأردني: الإساءة للرسول محمد جريمة وليست حرية شخصية

قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الأحد، إن الإساءة للنبي محمد وللأنبياء جميعا، ليست حرية شخصية وإنما جريمة تشجع على العنف.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم عن الخلايلة قوله إن هذه الإساءة غير المقبولة، تولد العنف وخطاب الكراهية، في الوقت الذي يدعو العالم كله لنزع ثقافة العنف والكراهية، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية تحترم الآخرين، وتؤكد على صون الأنبياء والمعتقدات الدينية.

وأضاف أن الإساءة التي جاءت بحق النبي محمد هي اعتداء صارخ وجريمة بحق الأديان والمعتقدات والإنسانية جمعا، ذاكرا أن الأمم المتحدة أقرت عام 2011 أسبوع الوئام الديني باقتراح من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مبينا أن العالم اليوم يتجه إلى التعاون الديني المشترك.