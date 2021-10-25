سيناتور أمريكي: سيطرة الجيش السوداني على السلطة ستكون لها عواقبها

قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب ميننديز إن سيطرة الجيش على الحكومة الانتقالية في السودان، ستكون لها عواقب طويلة الأمد على العلاقات مع الولايات المتحدة.

وشدد بوب ميننديز على أنه ينبغي على الخرطوم العدول عن ذلك على الفور.

ودعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية إلى الإفراج فورا عن مسؤولي الحكومة، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

كما أكد أن "سيطرة الجيش السوداني على أجهزة الدولة أمر غير مقبول بالمرة وستكون لها عواقب طويلة الأمد على العلاقات الأمريكية السودانية".

وكان البيت الأبيض قد أعرب عن قلقه إزاء التقارير عن انقلاب عسكري في السودان، ودعا ​إلى الإفراج فورا عن المسؤولين السودانيين.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنه تم اختطاف رئيس الوزراء وزوجته فجر يوم الاثنين من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية".

وبحسب التقارير الإعلامية ألقت قوات عسكرية القبض على 4 وزراء بالحكومة والعضو المدني في مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنه تم اختطاف رئيس الوزراء وزوجته فجر يوم الاثنين من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية".

وبحسب التقارير الإعلامية ألقت قوات عسكرية القبض على 4 وزراء بالحكومة والعضو المدني في مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.

ومن بين الوزراء الذين تم اعتقالهم، وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ.