قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن عدد مراكز التلقيح ضد كورونا نحو 2000 الآن، مشيرًا إلى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بإتاحة سيارات متنقلة في أماكن التجمعات والمراكز الكبرى لتطعيم أكبر عدد من المواطنين.

وأضاف صلاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن السيارات المتنقلة تسجل المواطنين على النظام وترسل رسالة لهم وتمنحهم اللقاح أثناء تواجدهم أمام السيارة.

وأشار إلى أن الوزارة قضت على قوائم الانتظار بشكل شبه كامل، مضيفًا: «هناك 15 محافظة بها صفر تسجيل، والرسالة تصل للشخص الذي يسجل على الموقع في غضون 24 إلى 72 ساعة».

وأكد مستشار وزيرة الصحة، أن الإسكندرية من المحافظات التي انتهت بها قوائم الانتظار للقاحات كورونا، قائلًا إن بعض الأماكن في القاهرة الكبرى كمدينة نصر ومصر الجديدة والمهندسين والدقي والهرم والعمرانية وشبرا ومصر القديمة والأزبكية والفجالة والخليفة وجزء من المعادي انتهت بها القوائم.