أوكرانيا تأمل في الحصول على مساعدات من ألمانيا بقيمة 500 مليون دولار شهريا

تأمل أوكرانيا أن تقوم ألمانيا بتحويل 500 مليون دولار شهريا لها لتمويل ميزانيتها الحكومية خلال الحرب.

وقال المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ألكسندر رودنيانسكي، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء: "نحتاج إلى جدول زمني موثوق، على الأقل للأشهر الستة المقبلة.. نحتاج من أربعة إلى خمسة مليارات دولار لميزانيتنا كل شهر. نعتقد أن ألمانيا يمكن أن تتولى [الإسهام] بحوالي 500 مليون دولار شهريا، خاصة مع حلول عام 2023"، مضيفا أن أوكرانيا تأمل أن يساهم الاتحاد الأوروبي بحوالي ملياري دولار شهريا.

وفقا لرودنيانسكي، دمرت الهجمات الروسية الأخيرة بالطائرات المسيرة والصواريخ 30% من محطات الطاقة و 40% من البنية التحتية للطاقة. وذكر رودنيانسكي أن أوكرانيا كانت تصدر الكهرباء وتولد دخلا مهما منها، موضحا أن هذا كان يدعم العملة ويحافظ على استقرار احتياطيات البنك المركزي، وقال: "للأسف حققوا (الروس) هدفهم المتمثل في خنق صادرات الكهرباء الأوكرانية"، مضيفا أن الهجمات تعتبر أيضا ضربة مستهدفة لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وقال رودنيانسكي قبيل بدء مؤتمر إعادة الإعمار لأوكرانيا الذي تستضيفه برلين اليوم الثلاثاء: "نأمل في تنسيق أفضل مع الشركاء الغربيين حتى نتمكن من الاتفاق على خطة"، موضحا أن الأمر أيضا يتعلق باستراتيجية محددة لإعادة الإعمار، وتابع: "علينا توضيح الصناعات التي يجب أن ندعمها".