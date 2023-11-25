اليابان والصين تتفقان على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما

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اتفقت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا ونظيرها الصيني وانج يي، اليوم السبت، على تعزيز العلاقات الاستراتيجية متبادلة المنفعة بين البلدين.

وخلال اجتماعهما في بوسان بكوريا الجنوبية، اتفق الوزيران على النظر في القيام بزيارات متبادلة، بحسب وكالة "جيجي برس" اليابانية.

واتفق الوزيران على تعزيز المحادثات والحوار لحل نزاع بين طوكيو وبكين بشأن إطلاق اليابان للمياه المعالجة المحتوية على التريتيوم من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة في المحيط.

وطالبت كاميكاوا الصين بأن تزيل على الفور الحظر المفروض على واردات المنتجات السمكية اليابانية الذي فرض في أغسطس مباشرة بعد بدء تصريف المياه المعالجة.

وانتقد وانج تصريف المياه قائلا إن بكين تعارض ما تعتبره طريقة غير مسؤولة من اليابان، وفقا لوزارة الخارجية الصينية.