سائق يقتل زوجته بسلاح أبيض لرفعها قضية خلع ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، حادثا مأساويا هز أركان المحافظة بعد تتيع زوج لزوجته أثناء نزولها من منزلها للذهاب إلى عملها بفرع التأمين الصحي ببني سويف وطعنها بسلاح ابيض "مطواة" في رقبتها؛ وعلى أثرها لقيت مصرعها في الحال، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما ورفعها قضية خلع.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف الشرطه والنيابة.

وكان اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من شرطة النجده يفيد بتلقي إخطار من الأهالي بمنطقة مدرسة "الصفوه" بطريق بني سويف الفيوم يفيد بمقتل سيدة على يد زوجها طعنا بسلاح أبيض.

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وتحت إشراف اللواء محمد الخولي، مدير البحث الجنائى بالمديرية، انتقل المقدم محمود فؤاد رئيس مباحث قسم شرطة بندر بني سويف على رأس قوة أمنية وتبين من التحريات الأولية أن الزوجة المجني عليها تدعى "ستيره،ع، م"، 55 سنة، موظفة بالشئون الطبية بفرع التأمين الصحي بمدينة بني سويف، تتبعها زوجها ويدعى "محمود، ح"، 57 سنة سائق سيارة نقل، وطعنها في رقبتها بسلاح أبيض "مطواة"، وتم إلقاء القبض على الزوج والسلاح المستخدم في الجريمة.

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بالتصريح بدفن جثة الزوجة المجني عليها وذلك بعد توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وتحريات المباحث حول الحادث، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ومرعاة التجديد له في المعاد المحدد.