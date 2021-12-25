قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن خطة الروبيكي كانت موضوعة منذ 2004 لكنها دخلت الإنتاج الحقيقي قبل عامين.

وقال خلال افتتاحه مشروعات قومية بمحافظة الصعيد، اليوم السبت: "المشروع تأخر 20 سنة، وكان لذلك الكثير من الآثار على مصر وعلى البيئة.. والدولة أنفقت 4 مليارات جنيه لمعالجة أرض مجرى العيون".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، من محافظة قنا، سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات في صعيد مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن افتتاحات المشروعات القومية اليوم تأتي ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد"، في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تتضمن الافتتاحات عددا من المجمعات الصناعية والمحاور والطرق لا سيما المحاور العرضية على نهر النيل.