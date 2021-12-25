انتهاء تصوير فيلم «النهاردة مش يوم جميل» 7 يناير

أعلنت المخرجة نيفين شلبي، أنها أوشكت على الانتهاء من تصوير الفيلم التسجيلي "النهاردة مش يوم جميل" مؤكدة أن الفيلم سيكون جاهزا للعرض يوم 7 يناير المقبل، بعد أن استغرق تصويره قرابة العام.

وقالت شلبي، إن فكرة الفيلم جاءتها عندما قاربت على الانتهاء من تصوير فيلمها الروائي الطويل "النهارده يوم جميل"، حيث ترصد خلال الفيلم التسجيلي المعاناة الكبيرة، وما تعرضت له نفسيا من ضغط عصبي كبير أثناء كل مراحل إنتاج الفيلم الطويل، وخصوصا مرحلة المونتاج والمكساج، وتبعها مرحلة تسويق الفيلم وعرضه سينمائيا أو محاولات عرضه في المهرجانات.

ويأتي انتهاء تصوير الفيلم التسجيلي متزامنا مع طرح فيلم "النهاردة يوم جميل" على الشاشة الصغيرة، حيث يعرض ولأول مرة على قناة osn المشفرة يوم 7 يناير 2022.

يذكر أن فيلم "النهاردة يوم جميل" من بطولة النجم باسم سمرة ويشاركه في البطولة أيضا كل من النجمة هنا شيحة والنجمة نجلاء بدر، وأحمد وفيق ومحمود الليثي وإيمي إسلام، والنجمة انتصار والعديد من ضيوف الشرف.

وتدور أحداث الفيلم عن عدة قضايا اجتماعية نسائية عربية هامة، أبرزها قضية الاغتصاب الزوجي والفتور الزوجي واضطرابات العلاقات الزوجية بشكل عام وتأخر سن الزواج.

الجدير بالذكر أن الفيلم عُرض بافتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرانكفونية في ديسمبر الحالي، كما حصل على شهادة تقدير من مهرجان اتحاد السينمائيين الدوليين بالمملكة المتحدة لوصوله للتصفيات النصف نهائية، وتم عرض بعض أجزاء من الفيلم في احتفالية تابعة للبرلمان العربي لمناهضة العنف تجاه المرأة العربية، ومناقشة قضية الاغتصاب الزوجي وإمكانية اقتراح وجود تشريع جديد.

حضر هذه الفعالية كل من الفنانة هنا شيحة ومخرجة الفيلم نيفين شلبي ومنتج الفيلم شريف مندور، بجانب عدد من مجلس الشيوخ المصري وعضوات من البرلمانات العربية.