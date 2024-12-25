وزير الخارجية السوري الجديد يحذر إيران من زعزعة استقرار البلاد

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حذر وزير الخارجية السوري الجديد أسعد حسن الشيباني، إيران من نشر الفوضى في بلاده.

وقال الشيباني، في منشور على منصة إكس، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء: "يجب على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة وسلامة البلاد".

وأضاف الشيباني: "نحذرهم من نشر الفوضى في سوريا ونحملهم كذلك مسؤولية تداعيات التصريحات الأخيرة".

وتأتي تعليقات الشيباني بعد أيام من تصريح المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، بأنه يتوقع تجدد مقاومة السوريين للقيادة الجديدة للبلاد.

ووجه سقوط بشار الأسد الذي حكم سوريا لفترة طويلة، ضربة قوية لإيران.

وكان الأسد يعتبر لاعبا استراتيجيا مهما في محور المقاومة الذي أعلنته إيران ضد عدوها اللدود إسرائيل، وكانت سوريا بمثابة ممر لتسليم الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيا حزب الله في لبنان.