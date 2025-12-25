الصوماليون يصوتون في أول انتخابات بنظام الصوت الواحد منذ 1969

أدلى الناخبون في الصومال، اليوم الخميس، بأصواتهم في انتخابات محلية مثيرة للجدل؛ تُعد أول انتخابات يتم إجراؤها بنظام الصوت الواحد منذ 1969.

ويقول المحللون إن هذه الانتخابات تعد خروجا عن مفاوضات تقاسم السلطة القائمة على أساس قبلي.

وقد نظمت الحكومة الاتحادية في البلاد التصويت لاختيار أعضاء المجالس المحلية، في أنحاء المناطق الـ16 في مقديشو، لكنه قوبل برفض من جانب أحزاب المعارضة، التي وصفت الانتخابات بالمعيبة والمنحازة.

كانت الصومال انتخبت لعقود أعضاء المجالس المحلية والبرلمانيين من خلال المفاوضات القائمة على أساس قبلي، وبعد ذلك يختار المنتخبون الرئيس.

ويشار إلى أنه منذ عام 2016، تعهدت الإدارات المختلفة بإعادة تطبيق نظام الصوت الواحد، ولكن انعدام الأمن والخلافات الداخلية بين الحكومة والمعارضة أرجأت تطبيق النظام.

ويذكر أنه لن يتم انتخاب عمدة مقديشو، الذي يشغل أيضا منصب حاكم منطقة بانادير المركزية، ومازال يتم تعيين من يشغل هذا المنصب، حيث لم يتم التوصل لحل للوضع الدستوري للعاصمة، الذي يتطلب توافقا وطنيا وهو احتمال أصبح بعيدا في ظل تفاقم الخلافات السياسية بين الرئيس حسن شيخ محمود وقادة ولايتي جوبالاند وبونتلاند حول الإصلاحات الدستورية.

وبحسب مفوضية الانتخابات، هناك في المنطقة الوسطى أكثر من 900 ناخب مسجل في 523 مركز اقتراع.

وتواجه الصومال تحديات أمنية، حيث كثيرا ما تنفذ جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة هجمات دموية في العاصمة.

وتم تشديد إجراءات الأمن قبيل الانتخابات المحلية، فيما ذكر محللون أن تصويت مقديشيو يمثل أقوى محاولة ملموسة حتى الآن لتغيير نظام مشاركة السلطة المعتمد على القبائل، والقائم منذ أمد طويل في الصومال.

وقال محمد حسين جاس، المدير المؤسس لمعهد "راد" لأبحاث السلام: "لقد أظهرت مقديشو أن الانتخابات المحلية ممكنة من الناحية التقنية".