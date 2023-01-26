فرنسا والعراق يوقعان مذكرات تعاون في مجالات متعددة

وقع العراق وفرنسا، اليوم الخميس، على مذكرتي نوايا في مستهل جولة مباحثات جمعت رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مع نظيرته الفرنسية إليزابيث بورن في باريس.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن السوداني وبورن بحثا، مساء اليوم، تنمية التعاون المتبادل في مجالات الطاقة والنفط واستثمار الغاز المصاحب وتعزيز التعاون في مجالات النقل والثقافة وفي مجال حماية وصيانة الآثار.

وقال البيان إن اللقاء شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم إعلان نوايا بشأن التراث بين العراق وفرنسا وقّعها عن الجانب العراقي وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك، فيما وقّعها من الجانب الفرنسي وزير تحوّل الطاقة الفرنسي.

كما تم توقيع مذكرة إعلان نوايا تتعلق بمستشفى سنجار، حيث وقّعها عن الجانب العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، فيما وقّعها من الجانب الفرنسي وزير تحول الطاقة الفرنسي.

ومن المنتظر أن يلتقي السوداني يوم غد الجمعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار زيارته الحالية إلى باريس.

ووصل السوداني في وقت سابق اليوم برفقة وفد حكومي في زيارة رسمية إلى باريس تستمر يوما واحدا يبحث خلالها مع كبار المسؤولين الفرنسيين ملف الطاقة واستثمار النفط والغاز والكهرباء وملفات أخرى عديدة.