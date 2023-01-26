الدفاع الروسية: مقتل 110 جنود أوكرانيين في دونيتسك خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 110 جنود أوكرانيين في مدينة دونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس- إن القوات الروسية تمكنت من تدمير أربعة أنظمة مدفعية أمريكية من طراز (M777) وإسقاط طائرة من طراز "سو-25" أوكرانية.

وأضاف أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من تدمير مستودع ذخيرة مدفعية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية كونستانتينوفكا بمدينة دونيتسك، ودمرت في اتجاه خيرسون 3 مدافع هاوتزر من طراز D-20 ومدفع هاوتزر من طراز "جفوزديكا" ورادارين أمريكيين.

كما دمرت القوات الروسية -وفق المتحدث- منشأتين لتخزين الوقود للمعدات العسكرية و3 مرافق لتخزين الذخيرة المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك ومنطقة زابوروجيه.