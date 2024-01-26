 الجيش الإسرائيلي يطالب سكان خان يونس بإخلاء منازلهم والتوجه إلى جنوب قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يطالب سكان خان يونس بإخلاء منازلهم والتوجه إلى جنوب قطاع غزة

غزة (د ب أ)
نشر في: الجمعة 26 يناير 2024 - 12:08 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يناير 2024 - 12:08 م
دعا الجيش الإسرائيلي سكان عدد من الأحياء غربي مدينة "خان يونس" إلى إخلاء منازلهم والتوجه إلى بلدة "المواصي" القريبة، في جنوب غزة، فيما يوسع الجيش نطاق هجومه البري.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، باللغة العربية، أفيخاي ادرعي، خارطة لمناطق يتعين إخلاؤها، إضافة إلى الإعلان، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة.

وأضاف أن هذه المناطق تشمل حيي "النصر" و"الأمل"، وهما مخيمان للاجئين في خان يونس ومركز المدينة.

وفي أكبر عملية تقوم بها منذ شهر، طوقت القوات الإسرائيلية مدينة "خان يونس"، وتوغلت فيها خلال الأيام القليلة الماضية، حيث لجأ الكثير من الفلسطينيين، بعد مغادرة شمال قطاع غزة، الذي كان محور الحرب في وقت مبكر.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه في قطاع غزة لتحقيق أهدافها التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الأسرى الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع، بحسب القادة الإسرائيليين.

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