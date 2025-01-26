سانتوس يقترب من استعادة نيمار

اقترب سانتوس البرازيلي من استعادة النجم نيمار دا سيلفا، لاعب الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ودخل نادي سانتوس خلال الفترة الماضية، في مفاوضات مكثفة مع نظيره الهلال السعودي لضم نيمار، الذي خرج من حسابات البرتغالي جورجي جيسوس في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويتضمن الاتفاق الأولي عقد إعارة لمدة 6 أشهر، لكن إمكانية إنهاء عقده مع الهلال أصبحت قابلة للتنفيذ.

ووفقًا لموقع «Diario do Peixe» البرازيلي، فإن المتوقع أن يصل نيمار إلى البرازيل يوم الأربعاء المقبل، بعد الاتفاق على التفاصيل النهائية للصفقة.

وأضاف الموقع أنه سيتم تقديم نيمار رسميًا في حدث كبير قبل مواجهة الكلاسيكو ضد ساو باولو، يوم السبت المقبل على ملعب فيلا بلميرو.

وكشف التقرير أنه من المنتظر عودة نيمار للملاعب في 5 فبراير المقبل، وهو اليوم الذي يصادف عيد ميلاده الـ33، في مباراة ضد بوتافوجو.

وأوضح الموقع أن تصريحات المدرب البرتغالي جيسوس، ساهمت في تسريع المفاوضات، حيث أكد أن النادي لن يسجل نيمار في الدوري السعودي، وأن مستقبل اللاعب سيكون بيده.

وأشار الموقع إلى أن نيمار قرر العودة إلى سانتوس، النادي الذي انطلق منه وبدأ مسيرته الكروية، بعدما أظهرت إدارته حرصا كبيرًا على إعادة اللاعب، حيث طلبت من الجماهير ترديد هتاف «عد إلى بيتك، نيمار» خلال المباراة الأخيرة للفريق.

كما أرسل النادي فيديو مؤثر لنيمار بصوت الأسطورة بيليه، تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث قال فيه: «عرشي فارغ، وأنت فقط من يمكنه أن يحل مكانه، أيها الأمير».

ومن المتوقع أن يصدر الهلال إعلانا رسميا قريبا يؤكد إنهاء العلاقة التعاقدية مع نيمار، في المقابل، سيوقع اللاعب عقدا مع سانتوس لمدة 6 أشهر، مع خيار التمديد لمدة عام إضافي.