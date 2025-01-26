نقلت قناة سكاي نيوز عن مصدر قوله إن حركتي حماس والجهاد الإسلامي اتفقتا على إطلاق سراح المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود قبل 24 ساعة من الدفعة الثالثة المقرر يوم السبت.

وأضاف المصدر، انه سيُفرج عن المحتجزة الإسرائيلية يهود مقابل الإفراج عن 30 فلسطينيًّا من أصحاب الأحكام المؤبدة وفتح ممر نتساريم وبدء عودة النازحين لشمال غزة وفق ترتيبات المرحلة الأولى من الصفقة.

وكان مصدر مسئول في الجهاد الإسلامي، قد توقع حدوث انفراجة بخصوص أزمة الأسيرة أربيل يهود الليلة.

وقال المصدر في تصريحات لقناة الجزيرة، إن هناك مساعي للوسطاء لحل الأزمة قد تفضي للإفراج عن الأسيرة يهود قبل السبت.

وتحججت إسرائيل بعدم تسليمها هذه الأسيرة أمس ضمن الأسيرات المفرج عنهن من قبل حركة حماس، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، من أجل منع النازحين في جنوب القطاع الفلسطيني العودة إلى الشمال.

في حين أكدت سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين أن المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود، موجودة لديهم.

وأعلنت في بيان مشترك، اليوم الأحد، أن الفتاة البالغة من العمر 28 عاماً أسرت مع زميلها على يد وحدة مشتركة من عناصرها.

وأضافت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد أنها ستسلم إلى الجانب الإسرائيلي وفق ما يتم الاتفاق عليه بين المفاوضين والوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة).