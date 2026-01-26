يوفنتوس يضع مهاجم إيفرتون على راداره في ميركاتو الشتاء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دخل المهاجم بيتو، لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي، دائرة اهتمامات نادي يوفنتوس الإيطالي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في إطار سعي السيدة العجوز لتعزيز خط الهجوم.

وذكرت شبكة فوتبول إيطاليا أن إدارة يوفنتوس حولت أنظارها إلى مهاجم منتخب غينيا بيساو، بعد تعثر المفاوضات الخاصة بضم المهاجم المغربي يوسف النصيري، لاعب فنربخشة التركي.

وأوضح التقرير أن اهتمام يوفنتوس بضم بيتو جاء على خلفية المستويات اللافتة التي قدمها مع إيفرتون في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري، ما جعله خيارًا مطروحًا بقوة على طاولة إدارة النادي الإيطالي.

وأضافت الشبكة أن يوفنتوس يدرس التعاقد مع بيتو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع تضمين بند أحقية الشراء عقب انتهاء فترة الإعارة.

ويرتبط بيتو بعقد مع نادي إيفرتون يمتد حتى يونيو 2028، الأمر الذي يمنح النادي الإنجليزي أفضلية تفاوضية في حال تطور المفاوضات خلال الأيام المقبلة.