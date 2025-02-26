جناح شباب التحالف المسيحي الألماني يطالب بتحليل نتائج الانتخابات المخيبة

طالب رئيس جناح الشباب في التحالف المسيحي الألماني، يوهانس فينكل، بمعالجة أسباب فشل التحالف المحافظ في الوصول إلى نسبة 30% من الأصوات في الانتخابات العامة التي أجريت الأحد الماضي.

وقال فينكل في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في برلين: "هذه النتيجة لا يمكن أن تكون استحقاق التحالف المسيحي... الحصول على أقل من 30% أمر مخيب للآمال، خاصة بعد الفشل التاريخي لائتلاف /إشارة المرور/ (يسار الوسط)".

وبحسب النتيجة الأولية، حصل التحالف المسيحي على 5ر28% من الأصوات (انتخابات 2021: 1ر24%).

وقال فينكل: "على الرغم من التركيز الآن على تشكيل الحكومة، يتعين علينا كحزب أن نسأل أنفسنا في عملية انتقاد ذاتي لماذا كان هذا هو الحال... وفي كل الأحوال فإن جناح الشباب سوف يقوم بتحليل دقيق لمعرفة لماذا كنا القوة الأقوى بين الناخبين الشباب في انتخابات البرلمان الأوروبي قبل أقل من عام، ولماذا أعطى جيل الشاب الآن التحالف المسيحي عددا أقل بكثير من الأصوات".

وطالب فينكل الحكومة الألمانية المقبلة بأن "تطبق حصة إلزامية للخدمة العسكرية بحلول نهاية العام على أقصى تقدير"، وقال: "الانسحاب الأمريكي من الغرب يظهر أننا ليس لدينا وقت نضيعه"، داعيا في الوقت نفسه إلى تطبيق سنة إلزامية للخدمة الاجتماعية للنساء والرجال بحلول مطلع العام المقبل، مع حرية الاختيار بين الخدمة العسكرية أو المدنية، وقال: "الانخفاض في أعداد أفراد الجيش الألماني أمر مثير للقلق. والعمالة في دور الحضانة ومجال التمريض بحاجة إلى تخفيف الأعباء بشكل عاجل".