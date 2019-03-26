محكمة ألمانية تقضي بتعويض 500 يورو لامرأة مُنِعَتْ من السباحة بسبب البوركيني

قضت محكمة ألمانية اليوم الثلاثاء، بصرف تعويض بقيمة 500 يورو لامرأة جرى منعها من نزول حمام سباحة ترفيهي بسبب ارتدائها لباس استحمام إسلاميا (البوركيني).

وكانت مريم داود، التي تعمل في مجال الشؤون الاجتماعية، قد جرى منعها في أبريل 2017 من نزول حمام السباحة في مدينة فيسمار شمالي ألمانيا، وكان بصحبتها مجموعة من الأطفال والشباب صغار السن، وكان سبب المنع هو ارتداء مريم وفتاتين أخريين من المجموعة للبوركيني.

وحسب قاضي المحكمة فإن مريم كانت ترتدي سروالا يصل إلى ما فوق الركبة بقليل وأكماما تغطي كتفيها بينما لم تكن تغطي رأسها.

ورأت مريم في تصرف صاحب الحمام انتهاكا لقانون عدم التمييز، ورفعت دعوى تطالب بتعويض قيمته 2000 يورو، لكن المحكمة قضت بتعويض بقيمة 500 يورو وألزمتها بدفع 60% من مصاريف الدعوى.

ولم تتطرق جلسة اليوم إلى حالة الفتاتين الأخريين اللتين كانتا مع مريم.