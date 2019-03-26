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موريتانيا تقتني طائرات برازيلية جديدة

نواكشوط - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 26 مارس 2019 - 3:14 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 مارس 2019 - 3:14 م

ذكرت صحيفة (الصحراء) الموريتانية، أن البلاد اقتنت طائرات من شركة (امبرايير) البرازيلية.

وأوضحت الصحيفة أن مطار أم التونسي الدولي سيستقبل الخميس المقبل أول طائرة من طائرتي امبراير 175، والتي كانت قد اقتنتهما الموريتانية للطيران من شركة امبرايير البرازيلية، على أن تصل الأخرى في 7 أبريل المقبل، مشيرة إلى أن الطائرتين الجديدتين تتسع كل منهما لـ67 راكبا، ويصل مداهما إلى 4074 كلم.

وكانت موريتانيا قد أوقفت العمل بطائرات البوينج 737 ماكس 8 كغيرها من الشركات العالمية التي أوقفت استخدام هذا النوع من الطائرات بعد حادث الطائرة الإثيوبية في 10 مارس الجاري.


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