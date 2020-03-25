ريهام حجاج تخصص حساب رسمي على الإنستجرام لمساعدة المحتاجين

خصصت الفنانة ريهام حجاج حساب رسمي لها لتستقبل عليه رسائل المحتاجين، أو الذين يمرون بظروف سيئة، عبر موقع "إنستجرام".

وأعلنت ريهام عن الأكونت عبر حسابها الرسمي، وعلقت قائلة: " أنا عملت الأكونت ده عشان المساعدات لأن حجم الرسايل مهول، ياريت اللي يبعت رسالة يكتب فيها المطلوب بالضبط، والعنوان ورقم تليفون للتواصل. الأكونت ده معمول للناس اللي في اشد احتياج في الظروف الصعبة دي فياريت اللي مش محتاج ميبعتش عشان ميضيعش فرصة علي اللي في احتياج حقيقي".

وعلى جانب آخر تشارك الفنانة ريهام حجاج في موسم دراما رمضان هذا العام بمسلسل "لما كنا صغيرين"، والذي يدور في إطار تشويقي مليء بالإثارة، ومن بطولة خالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، وغيرهم، وإخراج محمد علي، وتأليف أيمن سلامة.