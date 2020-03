ريهام حجاج تخصص حساب رسمي على الإنستجرام لمساعدة المحتاجين

View this post on Instagram

انا عملت الأكونت دا عشان المساعدات لإن حجم الرسايل مهول يا ريت اللي يبعت رسالة يكتب فيها المطلوب بالظبط و العنوان و رقم تليفون للتواصل... الأكونت دا معمول للناس اللي في اشد احتياج في الظروف الصعبة دي فياريت اللي مش محتاج ما يبعتش عشان ما @rihamhaggaghatsa3dak يضيعش فرصة علي اللي في احتياج حقيقي 🙏 شكرا