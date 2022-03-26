دودا: بولندا تعتزم التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة في الطاقة النووية

أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا أن بلاده تعتزم التعاون بصورة وثيقة مع الولايات المتحدة بشأن دخولها المخطط له - إلى مجال الطاقة النووية.

وقال دودا اليوم السبت في وارسو بعد اجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن: "أعتقد أننا يمكن أن نطبق هذا التعاون في المستقبل القريب تحت رعاية البيت الأبيض، لأن بولندا في حاجة ماسة إلى ذلك".

وأضاف دودا أن بولندا تحتاج إلى محطات الطاقة النووية الأمريكية لتنفيذ حماية المناخ وتأمين إمدادات الطاقة الحديثة.

وحتى الآن لا يوجد في بولندا محطات طاقة نووية، ومع ذلك تراهن الحكومة الوطنية المحافظة برئاسة حزب العدالة والقانون على الطاقة النووية للتخلص من طاقة الفحم.

ويقع الموقعان المفضلان لإنشاء أول مفاعلي طاقة نووية بالقرب من بحر البلطيق، على بعد 70 كيلومترا من مدينة جدانسك.

ووفقا لورقة إستراتيجية بعنوان "سياسة الطاقة في بولندا حتى عام 2040" يجب أن يبدأ إنشاء أول مفاعل بحلول عام 2026 على أقصى تقدير، كما يجب أن يبدأ العمل فيه عام 2033.

من المفترض أن تكون خمس مفاعلات نووية للطاقة تم إنشاؤها بالتتابع بحلول عام 2043.