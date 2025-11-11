لبنان يدعو لممارسة الضغط الدولي على إسرائيل لتلتزم باتفاق نوفمبر

شدّد وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، خلال استقباله اليوم الثلاثاء، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، على ضرورة ممارسة الضغط الدولي على إسرائيل لتلتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني 2024.

واستقبل الوزير منسى في مكتبه في اليرزة شمال شرق بيروت اليوم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، "وتمّ خلال اللقاء التطرق إلى سبل تعزيز وتفعيل عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية (الميكانيزم)، دعمًا للجهود التي يبذلها لبنان في هذا الإطار"، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

وشدّد الوزير منسى "على ضرورة ممارسة الضغط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في (نوفمبر) تشرين الثاني 2024، والانسحاب من المواقع التي لا يزال يحتلّها، ووضع حدّ لانتهاكاته المستمرة للسيادة اللبنانية".

وأكّد اللواء منسى "استمرار التعاون الوثيق بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في تنفيذ القرار 1701، في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته المتكرّرة لهذا القرار".

من جهتها أكدت هينيس- بلاسخارت أنّ "الأمم المتحدة تواصل دعمها للبنان وتعزيز استقراره ومساندة مؤسساته الوطنية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون القائم بين الجانبين في مختلف المجالات".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان.