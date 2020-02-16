الفيوم تستعد لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

صرح الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأنه تم عقد اجتماع ظهر أمس؛ لمناقشة الاستعداد للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، التي من المزمع تنفيذها فى الفترة من 27 إلى 30 مارس الجارى.

وأضاف أن الاجتماع ناقش موعد الحملة، ووضع خطط الإشراف، وتجهيز المستلزمات، والتأكيد على سلاسل التبريد، وعمل الدعاية الكافية لها.

وأوضحت الدكتورة أسماء مصطفى مدير إدارة التطعيمات، أن الحملة تستهدف تطعيم 601 ألف و751 طفلا، من عمر يوم وحتى 5 سنوات، وذلك من خلال 213 فريقا ثابتا فى الوحدات الصحية الريفية والمراكز الطبية والمستشفيات، بالإضافة إلى 1685 فريقا متحركا فى الشوارع والميادين والأسواق، ومن منزل إلى آخر، من أجل مصر خالية من شلل الأطفال.