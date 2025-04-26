إنزاجي يحدد بديل تورام أمام ذئاب روما

تحدث تقرير صحفي إيطالي، عن خيارات سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، لمباراته المرتقبة ضد روما، غدا الأحد، في الجولة 34 من الكالتشيو.

ويتصدر إنتر ميلان، جدول ترتيب البطولة برصيد 71 نقطة، فيما يملك روما 57 نقطة في المركز السابع.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن إنزاجي أجبر على إجراء بعض التغييرات، نظرا لغياب هنريك مخيتريان وأليساندرو باستوني بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

كما يعاني ماركوس تورام مهاجم النيراتزوري، من إصابة، تبعده عن التدريبات الجماعية، ويتوقع عودته أمام برشلونة، الأربعاء القادم.

وأوضح أن سيموني قرر البدء بكارلوس أوجوستو في خط الدفاع بدلا من باستوني، على أن يشارك فراتسي في خط الوسط بدلا من مخيتريان، بجانب مشاركة ماركو أرناوتوفيتش محل تورام.

وجاء تشكيل إنتر ميلان المتوقع كالتالي:

سومير - بافارد - أتشيربي - أوجوستو - دارميان - فراتسي - تشالهانوجلو - باريلا - ديماركو - أرناوتوفيتش - لاوتارو مارتينيز