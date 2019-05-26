سلطات لوهانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 4 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية

اتهمت جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، اليوم الأحد، القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 4 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الشرطة الشعبية في جمهورية لوهانسك الشعبية - في تصريحاتها أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتهكت القوات الأوكرانية نظام الهدنة 4 مرات باستخدام قذائف هاون عيار 82 ملم، وقاذفات قنابل يدوية وأسلحة خفيفة، مشيرة إلى أن أراضي جمهورية لوهانسك الشعبية تعرضت للقصف بالقرب من المناطق السكينية، التي تشمل منطقتي فرونزي وكالينوفو.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل من عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتان من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير من نفس العام.. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة؛ فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.