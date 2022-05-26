قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنه لا توجد حالات جدري القردة في مصر، موضحا أن تم اكتشاف 250 حالة في أكثر من 16 دولة خارج إفريقيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنّ الفيروس ليس جديدًا لكنه معروف منذ 1952، مؤكدا أن جدري القرود لا يعتبر وباء مثل كورونا وصعب الانتشار.

وطمأن عبدالغفار بأن جدري القرود ليس له القدرة على التحور مثل فيروس كورونا، مضيفا أن الفيروس من نوع دي إن إيه.

وأشار إلى أن مصر تسعى إلى توفير وإنتاج مصل دوائي أو لقاح ضد جدري القرود.

ونوه بأن أسهم شركات الأدوية التي أعلنت سعيها لإنتاج دواء معالج لجدري القرود، ارتفعت إلى 80% في البورصة.

وتابع أن دورة حياة جدري القرود من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أن المرض ليس موجودا في القرود فقط ولكن القوارض، ويصيب الكبد والغدد اللمفاوية.