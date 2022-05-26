السلطة الفلسطينية تسلم نسخة من تقرير النيابة بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة للإدارة الأمريكية

أعلن مسئول فلسطيني اليوم الخميس، عن تسليم نسخة من تقرير النيابة العامة الفلسطينية بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة إلى الإدارة الأمريكية.



وقتلت شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية يوم 11 مايو الجاري، علما بأنها كانت تحمل الجنسية الأمريكية.



وصرح أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" " قمنا بتسليم نسخة من تقرير النيابة العامة حول اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة للإدارة الأمرييكية".



ولم يوضح الشيخ آلية تسليم التقرير إلى واشنطن، لكنه أفاد بأنه سيتم تسليم نسخة لكل من عائلة أبو عاقلة وقناة الجزيرة الفضائية التي كانت تعمل بها.



وخلص تقرير النيابة العامة الفلسطينية إلى أن المقذوف الناري الذي أصاب رأس أبو عاقلة وأدى لقتلها هو من النوع الخارق للدروع، ويحمل خصائص تستخدم مع سلاح قناص.



وقال النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله إن تحقيقات النيابة أكدت أن جنديا إسرائيليا أطلق الرصاص على أبو عاقلة وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب للاحتماء، وأن إطلاق النار صوب الصحفيين كان بشكل مباشر ومتعمد.



وذكر الخطيب أن آثار المقذوفات النارية المتكررة في موقع مقتل أبو عاقلة تدلل على نية القتل، وأن ذلك "يعززه استمرار جنود الاحتلال في إطلاق النار صوب كل من حاول الوصول إلى أبو عاقلة لإسعافها أو مساعدتها".



وأضاف أن "الوقائع التي تنفي وجود اشتباكات مسلحة في مسرح الجريمة، تظهر توفر أركان جريمة حرب ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن التحقيق سيكون حجر الأساس في ملاحقة المجرمين والقتلة".