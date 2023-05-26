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تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش في الدوري

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 26 مايو 2023 - 7:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 مايو 2023 - 7:35 ص

يواجه الأهلي نظيره طلائع الجيش، في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ22 من الدوري المصري الممتاز.

يعتلي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ17 "قبل الأخير" برصيد 26 نقطة.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة طلائع الجيش بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: أحمد القندوسي، أليو ديانج، حمدي فتحي.

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف، أحمد عبد القادر.


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