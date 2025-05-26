اليابان تبدأ في بيع احتياطي الأرز عبر العقود المباشرة

بدأت اليابان اليوم الأثنين في بيع احتياطي الأرز الحكومي عبر العقود المباشرة، بهدف خفض أسعار الأرز المرتفعة عقب أن تعهد وزير الزراعة الجديد بخفض الأسعار إلى نحو 2000 ين (14 دولارا) لكل خمسة كيلوجرامات بحلول مطلع يونيو المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لمواجهة الانتقادات التي تتهمها بعدم الفعالية في منع أسعار الأرز من الارتفاع في الوقت الذي تجاوز فيه معدل التضخم نمو الأجور.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الحكومة تعتزم طرح 300 ألف طن من الأرز عبر العقود مع تجار التجزئة الرئيسيين مثل المتاجر الكبرى، متجاوزة بذلك نظام العطاء، الذي كانت الشركات الزراعية تقوم بموجبه بشراء معظم الأرز الذي يتم طرحه سابقا، مما يقيد سلطة الحكومة على الأرز.

وقال وزير الزراعة شينجيرو كويزومي في اجتماع لمسؤولي وزارة الزراعة والغابات والمصايد " إذا كنا قد واصلنا كما كنا، لا أعتقد أننا كنا سنتمكن من تلبية توقعات الشعب".

وأضاف" سوف نتحرك بسرعة وبصورة عاجلة لتهدئة مخاوف المواطنين".

وقد تولى كويزومي منصبه الأربعاء الماضي، عقب استقالة سلفه بسبب ضخة أثارتها زلة لسان قال فيها إنه لم يشتر أرز أبدا بسبب وجود فائض لديه أهداه إليه أنصاره.