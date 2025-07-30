قالت مالطا خلال اجتماع رفيع المستوى بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إنها ستعترف رسميا بدولة فلسطين في سبتمبر، لتنضم بذلك إلى فرنسا والمملكة المتحدة في زيادة الضغط لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ نحو 80 عاما.

وأدلى كريستوفر كوتاجار، الأمين الدائم في وزارة الخارجية في مالطا، بهذا الإعلان في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حل الدولتين للنزاع، والذي تم تمديده إلى يوم ثالث بسبب رغبة عدد كبير من الدول في التحدث.

وقال كوتجار إن مالطا تدعم منذ فترة طويلة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، و"كجهات فاعلة مسؤولة، لدينا واجب أن نعمل على ترجمة مفهوم حل الدولتين من النظرية إلى التطبيق".

وقال "لهذا السبب اتخذت حكومة مالطا قرار الاعتراف رسميا بدولة فلسطين في الاجتماعات القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر".

وأعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا في وقت سابق عن قرار بلاده، المستعمرة البريطانية السابقة، الاعتراف بدولة فلسطينية على موقع فيسبوك، قائلا إنه جزء من جهود البلاد "من أجل سلام دائم في الشرق الأوسط".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن قبل اجتماع هذا الأسبوع أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في الاجتماع السنوي لقادة العالم في الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا والذي يبدأ في 23 سبتمبر/أيلول.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر ما لم توافق إسرائيل على وقف لإطلاق النار، وتتخذ خطوات نحو السلام.

وعقد ستارمر اجتماعا لمجلس الوزراء في الصيف، في حدث نادر؛ لمناقشة الوضع في غزة.

وذكر ستارمر للوزراء أن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "إلا إذا اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطوات حقيقية لإنهاء الوضع المروع في غزة، وتوصلت إلى وقف لإطلاق النار، ووضحت أنه لن يتم ضم الضفة الغربية، والتزمت بعملية سلام طويلة الأمد تتمخض عن حل الدولتين".