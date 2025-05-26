تحقيقات تكشف جريمة صادمة في قنا: طفل يُلقى حيًّا في النيل بتحريض من قريبته

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا عن تفاصيل جريمة مروعة شهدتها إحدى قرى مركز دشنا، راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر عامين ونصف، بعد أن ألقاه نجلا عمه – وهما طفلان في الثامنة والحادية عشرة من العمر – في نهر النيل، بتحريض من والدتهما، وفقًا لما أسفرت عنه التحريات الأولية.

بلاغ اختفاء يكشف الجريمة

بدأت الواقعة ببلاغ تلقاه مركز شرطة دشنا من أسرة الطفل "ر. ن" يفيد باختفائه صباح أمس في ظروف غامضة. وعلى الفور، كثّفت أجهزة البحث الجنائي جهودها للعثور عليه، ليتبين لاحقًا وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وأظهرت التحريات أن الطفلين المتهمين قاما باستدراج ابن عمهما من منزله إلى ضفاف نهر النيل، قبل أن يُقدما على إلقائه حيًّا في المياه، ما أدى إلى غرقه ووفاته.

خلافات أسرية وراء التحريض

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن دوافع الجريمة تعود إلى خلافات عائلية بين الأسرتين، حيث يشتبه في أن والدة الطفلين حرّضتهما على ارتكاب الواقعة، في واحدة من أبشع صور العنف الأسري الذي يتورط فيه القُصّر تحت تأثير الكراهية.

ولا تزال قوات الإنقاذ النهري تواصل جهودها في البحث عن جثمان الطفل الغريق حتى لحظة كتابة هذه السطور، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة لكشف كافة تفاصيل الجريمة ودوافعها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.

صدمة مجتمعية وتفاعل واسع

وأثارت الجريمة حالة من الصدمة والغضب في الأوساط المجتمعية بمحافظة قنا، خاصة مع تورط أطفال في ارتكاب جريمة قتل بهذا الشكل، وسط مطالبات بتشديد الرقابة الأسرية وتفعيل آليات الحماية الاجتماعية للأطفال.