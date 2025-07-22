ضبط قائد سيارة نقل بتهمة السير عكس الاتجاه وإخفاء اللوحات المعدنية بأسيوط

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط القبض على قائد سيارة "نقل" بتهمة السير عكس الاتجاه، وإخفاء لوحاتها المعدنية، وذلك عقب تداول مقطع فيديو للواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن سير قائد سيارة نقل عكس الاتجاه بأحد الطرق السريعة بأسيوط وإخفاء اللوحة المعدنية الخلفية لها، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

وبفحص الفيديو أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها سائق مقيم بمنطقة أسيوط.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لاختصار الطريق، وإخفاء اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة للحيلولة دون تحرير مخالفات ضده.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه قائدها.