قال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة اليونيسف، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل إلى مستويات كارثية، لافتًا إلى أن الجوع بات يفتك بالأطفال إلى جانب القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر.

ونوه في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أن التقارير الواردة للمنظمة تؤكد وفاة عشرات الأطفال بسبب سوء التغذية، مشيرًا إلى أن «76 طفلًا على الأقل قضوا جراء الجوع، في وقت يُسجل فيه المتوسط اليومي لوفيات الأطفال ما بين 27 و28 طفلًا».

وحذر من أن نسبة سوء التغذية الحاد بين الأطفال من سن ستة أشهر وحتى خمس سنوات ارتفعت بنسبة 180% مقارنةً بشهر فبراير، وهو الشهر الذي شهد دخول مساعدات محدودة.

وأشار إلى أن أكثر من 200 طفل قُتلوا في الأسبوعين الأولين من يوليو وحده، بينما لا يجد ثلث سكان غزة طعامًا يوميًّا، ويكافح 90% من العائلات لتأمين مياه صالحة للشرب، ما يسبب انتشار الأمراض، إذ تُعزى 44% من الحالات المرضية لنقص المياه الآمنة.

وشدد على أن «الوضع يتدهور يومًا بعد يوم، في ظل غياب حقيقي لأي تحرك فعّال من المجتمع الدولي»، منوهًا أن بعض الدول ما زالت تكتفي بإصدار بيانات الإدانة دون اتخاذ خطوات ملموسة.

وأضاف: «الحرب كان يجب أن تتوقف منذ وقت طويل، لكن الصمت الدولي يفاقم المأساة، وسيؤدي إلى مزيد من التدهور الإنساني ما لم تتحرك الدول المؤثرة فورًا».