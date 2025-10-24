عمرو منسي: مهرجان الجونة السينمائي أصبح جماهيريا وليس للنخبة

قال عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، إن المهرجان منذ انطلاقته الثانية قبل 3 سنوات، تطور بشكل كبير، وهذا العام تحول إلى مهرجان جماهيري بعد أن كان يقال عنه مهرجان النخبة.

وأوضح عمرو منسي خلال كلمته في ختام الدورة الثامنة، أن طلبات الاعتماد وصلت إلى 7 الاف طلب اعتماد مقابل 4.5 آلاف طلب اعتماد السنة الماضية، كما وصل إلى 33 الف تذكرة مقارنة بـ 20 ألف تذكرة السنة الماضية، مؤكدا أنه يعتبر هذه الدورة انطلاقة حقيقية للمهرجان ليكون مهرجانا دوليا.

وأضاف أنه يريد تقديم الشكر لرجلي الأعمال نجيب وسميح ساويرس، لأن بدونهما لما كان المهرجان سيستمر، مؤكدا على أنهم هم الموتور الحقيقي للمهرجان.

وذكر أن النجمة العالمية كيت بلانشيت لم تحصل على مقابل حضورها إلى المهرجان وتكريمها بجائزة بطلة الإنسانية، لأنها تصدق رسالة المهرجان، وشعاره "سينما من أجل الإنسانية"، الذي أصبح محور فعاليات كثيرة في المهرجان وليس مجرد شعار، لافتا إلى استقبال المهرجان أمس أوركسترا النور والأمل، في حفل سيني جونة، للتأكيد على رسالة المهرجان وشعاره.