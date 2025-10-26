عدد نزلاء السجون الإسكتلندية يصل إلى مستوى قياسي

أعلنت هيئة السجون الاسكتلندية، أن عدد نزلاء السجون في البلاد قد وصل إلى مستوى قياسي.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الأحد، بأنه تم تسجيل 8430 سجينا يوم الثلاثاء الماضي، ليأتي العدد متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي كان يبلغ 8420 سجينا، مع استمرار الرقم المتقلب فوق 8400 سجين طوال الأسبوع.

وذكرت هيئة السجون الاسكتلندية أن الطاقة الاستيعابية للسجون تبلغ 7805 نزلاء، وهو ما يعني الحاجة إلى توفير سجن جديد بحجم سجن جرامبيان أو سجن شوتس، لتغطية اكتظاظ السجناء.

وفي محاولة لتخفيف حدة الاكتظاظ الذي تفاقم خلال الأعوام الأخيرة، أطلقت الحكومة الاسكتلندية سراح سجناء في أوائل الصيف الماضي وأوائل هذا العام، إلا أن ذلك لم يخفف من حدة المشكلة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمصلحة السجون الإسكتلندية، تيريزا ميدهورست، إن الموظفين يتعاملون منذ ما يقرب من عامين مع "وضع شديد التعقيد وعدد نزلاء مرتفع للغاية"، مشيدة بأدائهم وواصفة إياهم بأنهم "متميزون".

وأضافت: "لقد بلغنا الآن مستوى قياسيًا جديدًا – وهو محطة مؤسفة لم يكن أي منا يرغب في الوصول إليها".

وأوضحت أن مستوى الاكتظاظ في منشآت السجون كان بالفعل يقيد قدرة الموظفين على بناء علاقات، ودعم جهود إعادة التأهيل، والحد من العودة إلى الجريمة، والمساهمة في بناء مجتمعات أكثر أمانًا في أنحاء إسكتلندا.

وتابعت: "الآن، وصل الأمر إلى مستوى يثير قلقا بالغا بشأن قدرتنا على الحفاظ على سلامة وأمن الأفراد".

واختتمت بالقول: "أنا ممتنة لقيادة وزير العدل والشئون الداخلية في هذا المجال، ومن الواضح أن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم جميع من يعيشون ويعملون في سجون إسكتلندا في الوقت الراهن".

وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن خطة أخرى للإفراج عن السجناء في توقيت مبكر، ولكن لم يؤيدها نواب البرلمان الاسكتلندي بعد.