كشفت الفنانة ليلى علوي، أن «ضريبة الشهرة» الحقيقية تكمن في فقدان الحرية في ممارسة أبسط تفاصيل الحياة اليومية بعيدًا عن الأعين.

وقالت خلال مقابلة تلفزيونية عبر «النهار» على هامش فعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، إن الفن يمنح الفنان المشهور محبة واهتماما وملاحقة جميلة من الجمهور؛ لكن هناك «ضريبة مهمة جدًا».

وأوضحت أن الفنان يفتقد القدرة على أن يكون «على طبيعته زيادة» دون قيود، على صعيد حياته الخاصة.

ورأت أن هذه الضريبة تجعلها تتمنى أحيانًا أن تكون حرة في أمور بسيطة، مثل ارتداء «شبشب» في الشارع، معلقة: «لو خرجت للشارع، نفسك تتمشى في الشارع وتأكل ساندويتشات وتقف، محبة الناس أهم شيء بالنسبة للفنان لا تزعجني، لكنها حقيقي ما بتخلينيش حرة، أنا عايزة أبقى لابسة حاجة واطية شبشب، وآكل بالطريقة التي أريدها، وفي الوقت الذي أحبه؛ لكن لا أستطيع».

ونوهت إلى أن تأثير الشهرة يشمل كذلك العائلة، مشيرة إلى أن أثناء قضاء إجازة معًا لا يستطيعون التصرف على طبيعتهم بالكامل لوجود «عين بتلاحقهم»، حتى وإن لم تكن هناك كاميرات.

وأضافت أن «أي غلطة صغيرة للفنان يتم تكبيرها وتضخيمها بشكل كبير»، في المقابل تمر إنجازاتهم دون تسليط الضوء عليها.

وتختتم فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء الجمعة، ويشهد حفل الختام توزيع جوائز على الأفلام المشاركة.