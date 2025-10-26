حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم يدرس الترشح لرئاسة أمريكا عام 2028

قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم المنتمي للحزب الديمقراطي في مقابلة بُثت، الأحد، إنه يدرس الترشح للرئاسة الأمريكية في عام 2028، مشيراً إلى أنه سيتخذ قراره بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

وسعى نيوسوم هذا العام لجس النبض إزاء ترشحه المحتمل للرئاسة، واكتسب تأييداً داخل حزبه في مواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب فيما يتعلق بمجموعة من القضايا.

وأعرب نيوسوم على شبكة CBS NEWS عن تطلعه إلى "من سيقدمون أنفسهم (للترشح) في عام 2028، ومن سيرتقون إلى مستوى هذه المناسبة".

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يفكر في الترشح، قال نيوسوم: "نعم، سأكون كاذباً (إذا قلت) غير ذلك".

ترامب والولاية الثالثة



وبموجب الدستور الأميركي، يُمنع ترامب من الترشح لولاية ثالثة، لكنه طرح الفكرة، على الرغم من ذلك، قائلاً في وقت سابق من هذا العام: "هناك طرق يمكنك من خلالها القيام بذلك".

ودفع نيوسوم بولاية كاليفورنيا إلى طليعة جهود الحزب الديمقراطي الرامية لإعادة رسم خرائط الكونجرس في مواجهة جهود مماثلة من ولايات يقودها الجمهوريون.

ويتصارع الحزبان حالياً للسيطرة على مجلس النواب، الذي يتمتع فيه الجمهوريون الآن بأغلبية ضئيلة، في انتخابات عام 2026، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

ودخل نيوسوم أيضاً في مواجهة مع ترمب في ما يتعلق بقرار الأخير نشر الجيش في لوس أنجلوس.