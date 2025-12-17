سفير مصر فى روما: وزير العمل يبحث في إيطاليا فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية

استقبل بسام راضي سفير مصر فى روما، أمس، وزير العمل محمد جبران الذي يبدأ زيارة رسمية إلى دولة إيطاليا تستمر على مدار يومين، وذلك لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التشغيل، والتدريب المهني، وتنقل العمالة، وفتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية المدربة، للعمل فى السوق الايطالى فى جميع القطاعات وفق ارقى المعايير الأوروبية.

وأوضح راضي أن الزيارة ستتضمن عقد سلسلة من اللقاءات المهمة مع مسئولي شركات التوظيف والتدريب الإيطالية، واتحاد الصناعات المتوسطة والصغيرة الايطالى، بالإضافة إلى لقاء ثنائى مع وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، لبحث تنظيم وتسهيل انتقال وتشغيل العمالة المصرية في إيطاليا.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتقنين سفر العمالة المصرية للخارج عن طريق قنوات شرعية وآلية منتظمة يتوافق عليه الطرفين وفق الاحتياجات المهنية المؤهلة من العمالة الشابة المصرية.

ونوه بأن الزيارة تشمل كذلك مدينة ميلانو، عاصمة إقليم لومبارديا الصناعى للاطلاع على آليات العمل، وزيارة المعاهد المتخصصة في تدريب عمالة قطاع التشييد والبناء، لبحث التعاون في مجال استقدام وتدريب العمالة المصرية.